Galilea Montijo pide no hacer caso a notas “estúpidas” de gente “estúpida” que solo busca crear controversia sin tener ninguna información confirmada.

Tras versiones que señalan que había pedido varias condiciones para entrar en ‘Netas Divinas’, Galilea Montijo desmintió esta información y reveló que el productor fue quien le señaló que grabaría el programa en las instalaciones de San Ángel.

Galilea Montijo se mostró muy feliz de formar parte del elenco de ‘Netas Divinas’ e incluso destacó que se mostró muy sorprendida por las cosas que se pueden decir en el programa.

Tras varios rumores, el miércoles 4 de mayo se presentó a Galilea Montijo como la nueva conductora de ‘Netas Divinas’. La conductora del programa Hoy se une a:

Durante el programa Hoy Galilea Montijo se mostró muy feliz por esta nueva etapa en su carrera y destacó que sus compañeras la recibieron muy bien.

En medio del escandaló por su participación en este programa, Galilea Montijo puntualizó que esta contenta de ser parte del equipo de conductoras de ‘Netas Divinas’ y aseguró que no tendrá ningún filtro al hablar de diferentes temas.

Al regresar de la nota de su presentación, Galilea Montijo recordó que cuando el productor de ‘Netas Divinas’ Miguel Ángel Fox la llamó para invitarla a participar en la emisión pensó que una conductora se iba.

“No saben que emocionada estoy, Fox cuando me llama y me invita a formar parte le dije ‘oye como quién se va’. Porque a mí me encanta ver a las cuatro y me dijo ‘no es que nadie se va, quiero que te integres’”

Galilea Montijo