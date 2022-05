¿Galilea Montijo cambia el programa Hoy por ‘Netas Divinas’? La conductora revela si deja el matutino tras su ingreso a la emisión de Unicable.

A una semana de que Galilea Montijo fue presentada como la nueva conductora del programa ‘Netas Divinas’, la presentadora se mostró muy feliz por esta nueva etapa en su trayectoria.

Galilea Montijo reconoció que en un principio le costó trabajo adaptarse a sus compañeras y se sintió como una invitada, pero ahora que cuenta con el permiso de su esposo podrá revelar más detalles sobre su vida privada.

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas del programa Hoy. A más de una década de que entró al matutino la presentadora reveló si podría dejar la emisión.

Tras su llegada al programa ‘Netas Divinas’, surgieron varios rumores que señalaban que Galilea Montijo podría dejar el programa Hoy. Aunque no es la primera vez que surgen estas especulaciones, en esta ocasión la presentadora ya tendría un nuevo trabajo.

Ante todas las especulaciones Galilea Montijo concedió una entrevista a Maxine Woodside para su programa ‘Todo para la mujer’ y reveló si es verdad que deja el matutino.

Galilea Montijo reveló que decidió entrar a ‘Netas Divinas’ porque consideró que era momento de hacer algo diferente luego de estar en el programa Hoy por más de una década.

Durante su conversación Galilea Montijo señaló que por el momento no está en sus planes dejar el programa Hoy, aunque sabe que en cualquier momento puede pasar.

“No lo dejo. Bueno, hasta el día de hoy no me han dicho nada, uno nunca sabe. Es un programa que yo quiero mucho, ya llevamos muchos años haciéndolo y hasta que el público y los jefes digan. Yo siempre voy a estar muy agradecida por las oportunidades que me dan”

Galilea Montijo destacó que se encuentra muy contenta de entrar en ‘Netas Divinas’ pues se trata de un nuevo reto en su carrera.

Al ser cuestionada sobre si se podrá conocer más a la persona, Galilea Montijo reconoció que en el programa Hoy tiene una mayor moderación porque es familia. Pero en ‘Netas Divinas’ podrá expresarse más libremente.

Al ser cuestionada sobre cómo se lleva con sus compañeras, Galilea Montijo confesó que aunque fue muy bien recibida, el primer programa que grabó se sintió como una invitada aunque después se soltó.

“Me sentía como invitada; o sea, no me sentía como parte de las conductoras, sino como invitada. En el segundo programa ya me empecé a relajar más y empecé a decir unas cosas que, dije, ‘mejor me voy a quedar un poquito callada’”

Galilea Montijo