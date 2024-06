Gala Montes fue víctima de robo en la CDMX y prefiere reírse de la tragedia, pues afortunadamente todo quedó en pérdidas materiales.

La delincuencia alcanzó a Gala Montes -de 23 años de edad- en plena luz del día en la capital del país.

Pero en lugar de enfurecerse, la actriz se lo tomó con humor, pues ya no podía hacer nada.

Gala Montes reveló a los medios que delincuentes le quitaron la parrilla frontal a su auto hace unos días.

La actriz reveló que se estacionó en una calle de la colonia Roma Sur y alguien le quitó la refacción.

“Ya vieron mi parrilla, me la robaron. Me robaron mi parrilla. En Tonalá 302, me robaron mi parrilla a plena luz del día, a las 7:30 de la noche”

Gala Montes