Gala Montes se encuentra satisfecha, pero sobre todo feliz, por haber recuperado su nombre artístico tras una larga batalla con su mamá, Crista Montes.

La actriz publicó la concesión de marca por la cual luchó a lo largo de ocho años.

En un mensaje difundido en redes sociales, Gala Montes explicó haber luchado por su nombre artístico en 2018, año en que se enteró que su madre poseía los derechos.

En 2018, cuando cumplí 18 años, mi nombre artístico, Gala Montes, fue registrado a nombre de mi mamá sin que yo lo supiera. Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo. Gala Montes

Tras ocho años, la intérprete logró resolver esta situación, la cual describió como una experiencia vinculada a su identidad y al ejercicio de su autonomía.

Gala Montes obtiene los derechos de su nombre artístico (Gala Montes / Instagram)

Gala Montes acusa a su mamá de vulnerar sus derechos

Gala Montes asegura no haber hecho público el tema de su nombre artístico para generar polémica o convertir su historia en un espectáculo, sino “porque detrás de muchas puertas cerradas hay historias familiares que nadie imagina”.

Acusa a Crista Montes -de 57 años-, de vulnerar sus derechos en lugar de protegerla siendo su hija y menor de edad.

Que pertenezca a tu familia no implica que tenga derecho a tomar decisiones por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda causarte daño. Y que hayas guardado silencio durante años no significa que no haya ocurrido. Gala Montes

La también cantante insiste en que no considera lo ocurrido una victoria contra su madre, de quien esta distanciada desde 2024, sino un logro personal que le permite recuperar el control de un aspecto que considera suyo.

Hoy no celebro una victoria contra alguien. Celebro haber recuperado algo que me pertenece y haber podido tomar mis propias decisiones. Gala Montes