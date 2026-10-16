Gala Montes compartió un mensaje atribuido a su madre, Crista Montes, que reavivó recuerdos dolorosos de su infancia y la llevó a reflexionar sobre las críticas relacionadas con su apariencia física.

La actriz explicó que ciertos comentarios que recibe actualmente tienen un impacto especial debido a experiencias con Crista Montes que marcaron su desarrollo personal desde temprana edad.

La publicación coincidió con la presentación de La Hija de Nadie, un proyecto musical con el que busca acompañar a personas que han enfrentado rechazo, soledad o dificultades emocionales en distintos momentos de su vida.

¿Gala Montes qué dijo sobre el mensaje de su mamá?

La actriz mostró una fotografía de cuando era niña junto al mensaje que atribuye a Crista Montes, cuya frase recordó como especialmente dolorosa por la forma en cómo se expresa de ella siendo menor de edad.

En el texto, Crista Montes escribió sobre la apariencia de su hija y cuestionó su imagen infantil con una comparación que Gala Montes retomó públicamente.

Gala Montes explicó que los comentarios actuales sobre sus pies le duelen porque quienes los hacen desconocen la experiencia que existe detrás de esa sensibilidad.

Gala Montes y su mamá, Crista Montes (Instagram/@sargentomatute)

La actriz señaló que intentó grabar un video para explicar lo ocurrido, pero se le cortaba la voz y consideró que no había nada que explicar.

En medio de esta reflexión, Gala Montes presentó La Hija de Nadie, un proyecto musical creado para personas que sienten que no tienen un lugar.

El disco busca ofrecer compañía y un espacio de identificación, con canciones pensadas para quienes han atravesado momentos difíciles y necesitan sentirse comprendidos y aceptados.

Gala Montes también expresó su deseo de que sus canciones ayuden a recordar que las experiencias dolorosas no tienen que definir por completo el futuro.