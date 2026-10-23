Crista Montes niega que haya intentando adueñarse del nombre de Gala Montes, polémica que pide dejar a un lado.

Gala: yo registré tu marca a mi nombre como parte de la administración de tu carrera. Nunca tuve la intención de quitártela. Crista Montes

Gala Montes no se ha manifestado sobre la aclaración que hizo Crista Montes sobre su nombre, solo ha compartido fotos de su viaje a Estambul.

Crista Montes niega que se haya querido adueñar del nombre de Gala Montes

Gala Montes compartió que tras varios años de espera, su nombre artístico por fin le pertenece, al tiempo que acusó a Crista de Montes de haberlo registrado con la intención de manejar su carrera.

Crista Montes compartió una publicación en Instagram para negar que haya registrado el nombre de Gala Montes con la atención de quedárselo.

Nunca tuve la intención de quitártela o apropiármela, ni impedir que estuviera a tu nombre. Tampoco hice movimiento alguno con ese propósito. Gala Montes

Crista Montes niega que se haya adueñado del nombre de Gala Montes (Instagram/@galamontes)

La madre de Gala Montes explicó que el nombre de la cantante estaba a su nombre debido que era parte de su papel como administradora de su carrera.

Que ahora esté a tu nombre no significa que haya querido arrebatártelo. Gala Montes

Crista Montes mencionó que ella era la titular del nombre ante el IMPI, pero no hizo mal uso de este y tampoco intentó registrarlo de nuevo.

Por lo que niega que haya querido quedarse con el nombre de Gala Montes, como ella aseguró en redes sociales.

Una cosa es haber sido la titular y otra muy distinta es haber tenido la intención de despojarte de él. Esa intención nunca existió. Gala Montes

Gala Montes está de viaje en Estambul tras recuperar su nombre

Actualmente, Gala Montes tiene registrado ante el IMPI su nombre para uso comercial y en espectáculos en vivo.

La también actriz acusó a su mamá de registrarlo cuando ya era mayor de edad y expresó que tras un largo proceso, su identidad había regresado “a sus manos”.

Gala Montes decidió tomar vacaciones días antes del lanzamiento de su álbum Hija de nadie, el cual se estrena el 23 de octubre.

La cantante compartió fotos de su viaje en Estambul junto a su exnovio Icho Van y no mencionó nada de la respuesta de su mamá tras la polémoca de su nombre.