Gala Montes queda impactada al enterarse que la llaman “la novia de México” tras salir de La Casa de los Famosos 2024

Gala Montes, al igual que sus compañeros del Team Mar, poco a poco se están enterando de todo lo que pasó mientras estaban encerrados en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que hasta el momento al ganador y a los finalistas de La Casa de los Famosos 2024, entre ellos Gala Montes, no les han entregado su celular por lo que desconocen varias de las cosas que ocurrieron en el polémico reality show.

Así como cosas que se dijeron afuera del reality show de Televisa-Univisión por lo que la reporteros aprovecharon la rueda de prensa para ponerlos al tanto.

A poco de iniciar la rueda de prensa dedicada al éxito que Team Mar tuvo en La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes se enteró que quieren demandarla.

Gala Montes -de 24 años de edad- ya sabe que audiencia de La Casa de los Famosos 2024 la llama “La novia de México”, razón por la que Angélica Vale y Angélica María quieren demandarla.

Esto porque en el pasado Angélica María, de actualmente 80 años de edad, era llamada así debido a que era considerada la mujer más hermosa del país.

Razón por la que la veterana actriz, así como su hija Angélica Vale -de 48 años de edad- no quieren que otra mujer, mucho menos una actriz, se autonombre así.

Incluso, una revista de espectáculos aseguró que Angélica María corrió a registrar el apodo para que nadie lo use o de lo contrario le pague derechos.

Gala Montes sonrió al enterarse que público de La Casa de los Famosos 2024 la llama “la novia de México” por su belleza y su forma de ser en el reality show que concluyó el domingo 29 de septiembre.

Por lo que al enterarse del apodo, Gala Montes se dijo agradecida, pero nerviosa ya que quieren demandarla por algo que ella no provocó y mucho menos pidió.

“Esperemos que no me demande, oye. Pero que gran apodo, la verdad esto no me imaginé todo lo que iba a suceder, no tenemos teléfono todavía, no podemos entender lo que ha pasado”

Gala Montes