Bárbara de Regil sigue de luto por su perrita; no ha hecho ni ejercicio, declaró la influencer llamando a sus seguidores a escuchar y expresar sus sentimientos.

La influencer fitness sigue de luto, luego de que su perrita Nala, comiera veneno por error y muriera. Por lo que se ha mostrado llorando en sus redes sociales.

Bárbara de Regil no solo platicó la historia completa de lo que le sucedió a Nala, sino que también ha compartido sus sentimientos con sus seguidores, a quienes considera “familia”.

Pero estas acciones no le han sido del todo favorables, pues Gala Montes , no solo la criticó diciéndole que podía comprar otro perro, sino que la tundió por hacer público todo.

Por medio de historias en Instagram, Bárbara de Regil compartió el proceso de duelo que está viviendo desde que su perrita Nala “partió al cielo”.

Más allá de los hechos del accidente que llevaron a Nala a comer veneno, que supuestamente dejaron fumigadores de manera accidental, ella ha hablado de sus sentimientos.

No solo ha expresado que no desea jugar con su otra mascota Simba, sino que se entristece cada que ve a su hija Mar haciendo actividades que ella hacía con Nala.

Asimismo, aseguró que respeta sus sentimientos y que no ha parado de llorar, así como tampoco ha hecho ejercicio.

“En este proceso he escuchado mucho a mi cuerpo, no he hecho ejercicio, no me he arreglado, no me dan ganas de bañarme, de comer…”.

Bárbara de Regil, actriz.