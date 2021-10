Ahora que abandonó el reality de Telemundo tras obtener el 51% de votos en contra, no se guardó nada; Gaby Spanic llama “mentirosa y envidiosa” a Alicia Machado tras salir de La Casa de los Famosos.

Y es que aquel juego dejó verdaderas rivalidades pues una vez que Gaby Spanic salió de la famosa casa arremetió contra la ex Miss Universo, dejando claro que entre ambas nunca hubo una amistad ni siquiera un intento.

Por el contrario, la villana de telenovelas vio la oportunidad de exhibir a Alicia Machado: “Es que nunca hubo amistad. Una amistad es la que hay cuando uno está en el hospital, cuando pasa algo”, aclaró.

Así como argumentó que su compañera no era su mejor amiga por lo que esto solo fue una mentira más de Alicia Machado.

Incluso recordó que estando en la casa ambas se encararon y Gaby Spanic le desmintió varios dichos, acción que molestó a la ex Miss Universo quien terminó faltándole al respeto.

“Cuando me senté con ella le dije, ‘tú no estuviste en el hospital, tú no estuviste acá, tú no estuviste allá. Me faltó al respeto, se metió con mi carrera y se metió con mucha gente allá adentro”, señaló.

Y enseguida aclaró que ella intentó no seguirle el juego sobre todo porque no es una mujer conflictiva.

Tras haber dejado claro que es una mentirosa, advirtió que le conoce muchas cosas a ‘La Machado’, pero no las dirá porque ella es una dama.

“A ella se le olvidó que yo soy madre y dijo muchas cosas de mí que no son ciertas, pero pobrecita, yo no soy de ese calibre”, dijo y sin más la llamó envidiosa. “Se cree la mejor chef, la mejor doctora”.

Gaby Spanic es la octava eliminada de La Casa de los Famosos

Como te informamos en SDPnoticias, Gaby Spanic es la octava eliminada de La Casa de los Famosos por lo que el público ya está sospechando quién será el noveno integrante en salir.

Y es que se dice Gaby Spanic tiene en mente una estrategia para que sea Alicia Machado la próxima en salir. Por lo que es posible que la villana de telenovelas se encargue estos días de desenmascararla.