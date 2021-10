Alicia Machado dice que es una bajeza lo que Marjorie de Sousa le hizo a Julián Gil al no dejarlo ver a su hijo, después de que terminaron su relación amorosa.

Desde ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado arremetió contra Marjorie de Sousa pues consideró que solo ha utilizado a su hijo para perjudicar a Julián Gil.

Alicia Machado destacó que la bajeza más grande que puede cometer una mujer es tratar de detener a un hombre a la fuerza con un hijo. Además, puntualizó que Julián Gil es un gran hombre.

Mientras se encontraba broceando, Alicia Machado platicó con Cristina Eustace sobre la pelea entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por la custodia de su hijo.

Durante su conversación Alicia Machado arremetió contra Marjorie de Sousa pues considera que solo buscó hacerle daño a Julián Gil con su hijo.

Alicia Machado destacó que una mujer no le puede quitar el derecho a un hijo de poder convivir con su papá.

“No le puedes quitar a un hijo el derecho de tener a su papá, así el papá sea lo que sea. Y el cuento que yo me sé porque soy amiga de la otra parte, mas los cabos que uno ata y lo que yo he visto y la trayectoria que me sé de esta persona es que es conmigo o no es con nadie”

Alicia Machado