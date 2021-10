Al interior de “La casa de los famosos”, Gaby Spanic habló por primera vez de la violencia que sufrió durante su embarazo.

Gaby Spanic revela que su hijo fue un niño deseado y cambió su vida en 2007, año en que se enteró de su embarazo.

Sin embargo, la maternidad le dejó malos recuerdos a Gaby Spanic por culpa de quien era su pareja.

Gaby Spanic tenía planes de boda con él, pero cegado por chismes y habladurías dudó de su paternidad y ejerció violencia contra la actriz durante su embarazo.

Gaby Spanic confiesa que chismes acabaron con su relación

Los chismes marcaron el fin de aquella relación, confesó Gaby Spanic, la protagonista de la telenovela “La Usurpadora”, quien con el corazón en la mano detalló qué fue lo que enfureció a su ex.

“Le dijeron a él que mi hijo no era suyo, fueron muchos chismes, muchas cosas”, dijo para posteriormente revelar que hubo varios enfrentamientos en los que hubo violencia.

“Intentó pegarme, manché sangre, estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada”, recordó entre lágrimas y aseguró que en ese momento tomó la decisión de no verlo más ya que no pondría en riesgo a su hijo Gabriel de Jesús.

Gaby Spanic y su hijo Gabriel de Jesús (@gabyspanictv / Instagram)

Primogénito de Gaby Spanic no tiene interés en conocer a su padre

Aunque para Gaby Spanic fue difícil separarse del hombre que la enamoró, no se arrepiente de la decisión que tomó sobre todo porque después de 13 años, su hijo no tiene ningún interés por su padre.

“Hoy en día (mi hijo) ya no lo quiere conocer. No le he sembrado el odio, pero fue muy duro estar sola como madre”, citó y agradeció que contrario a su expareja, su hijo es un hombre sensible y un excelente estudiante.

“Mi hijo me consiente como mujer, es todo un caballero”, agradece y reconoce la generosidad de Gabriel de Jesús, quien siempre que ve a gente que carece de recursos procura brindarles ayuda.

Gaby Spanic junto a su hijo Gabriel de Jesús (@gabyspanictv / Instagram)

“La casa de los famosos” da sorpresa a Gaby Spanic

Debido a que Gaby Spanic extraña a su hijo, tras la sincera y desgarradora revelación, producción de “La casa de los famosos” decidió sorprender a la actriz.

A Gaby Spanic se le permitió tener una videollamada con su primogénito, quien le aseguró encontrarse bien pero extrañándola mucho.