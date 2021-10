Celia Lora minimiza críticas de Alicia Machado y manda indirecta a YosStop

Recientemente se dio a conocer que Celia Lora minimizó las críticas que Alicia Machado hizo dentro del reality show “La Casa de los Famosos”. Además, mandó una indirecta a la youtuber YosStop, quien actualmente se encuentra en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

Las dificultades iniciaron luego de que Alicia Machado asegurara que “Celia Lora se libró de ir a prisión gracias al dinero de su papá”.

Recordemos que Celia Lora es hija de los artistas: Alex Lora y Chela Lora, quienes han dado vida a la banda ‘El Tri’ desde la década de los 80′s.

Luego de que se diera a conocer la sorprendente expresión de Alicia Machado sobre Celia Lora, esta última le respondió de una forma bastante contundente.

Fue durante una reciente transmisión del programa matutino, “Sale el Sol”, que se reveló la forma en que la hija de Alex Lora aseguró que “se trataba de un proyecto de trabajo” .

Además de hacer notar que “no es conveniente ‘enredarse’ en un reality show”.

Posteriormente, aseguró nunca haber ocultado algún aspecto de su vida personal, pues ella conoce que cualquier cosa que realice se va a saber entre el público.

De igual manera señaló que no siente pena por que su vida se maneje de esa forma.

“Mi vida es del dominio público, yo todo lo que he hecho y deshecho todo mundo lo sabe, no tengo nada que esconder, entonces a mí no me duele ni me da pena”

Celia Lora