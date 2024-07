Gaby Spanic se encuentra muy molesta debido a que a su llegada a Ciudad de México, pasó un mal momento en el aeropuerto.

Gaby Spanic -de 50 años de edad- dice haber sido maltratada y discriminada por personal de aduanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿El motivo? La actriz venezolana se negó a pagar el impuesto de unos cigarros que compró en Miami.

A través de la cuenta de Instagram, se da a conocer el momento en el que Gaby Spanic reclama sus documentos en el aeropuerto de la CDMX.

Pues asegura que la ANAM (Agencia Nacional de Aduanas de México) se los quitó.

Asimismo, Gaby Spanic dice que no pagará 650 dólares —más de 11 mil pesos mexicanos— por los cigarros sin nicotina que lleva con ella.

Gracias a la transmisión que Gaby Spanic realizó para denunciar el maltrato que sufrió en el aeropuerto internacional de CDMX, la prensa se enteró y logró interceptarla.

Por lo que Gaby Spanic explicó haber sido detenida por Aduanas, quien le exigió pagar el impuesto de las dos cajetillas de cigarro que compró en Estados Unidos.

Me maltrató gente de aduana. Tenía que pegar impuestos, 600 dólares”, se quejó la actriz.

La actriz venezolana cree que el maltrato fue porque es extranjera , ya que a gente mexicana no les revisaron la maleta como a ella.

Así como lamenta que dos mujeres, personal de aduana, se burlaran de ella y la hicieron sentir discriminada.

Trato que asegura no habría ocurrido si un hombre estuviera acompañándola. Cabe mencionar que la actriz viaja junto a su hijo adolescente.

“Si yo tuviera un macho al lado no me paran, así con cara de bull dog, muy fuerte no me paran”

Gaby Spanic