Gaby Platas mantiene firme un proceso legal en contra de su exesposo, Paco de la O, por el delito de amenazas y violencia verbal y física que habría vivido en su matrimonio.

En medio de su proceso legal, Gaby Platas confía plenamente en que las autoridades investiguen los hechos conforme a la ley para que determinen el grado de responsabilidad de Paco de la O.

“Pues sigue el proceso legal su curso. Las medidas de protección siguen y pues ya dejar que las autoridades hagan su trabajo y que el proceso siga” Gaby Platas

Gaby Platas destacó que su objetivo principal es visibilizar la violencia de género para evitar que otras mujeres enfrenten situaciones similares, admitiendo que revivir este pasado ha generado un considerable desgaste emocional.

Gaby Platas confía en el trabajo de las autoridades en medio de su proceso legal contra Paco de la O

Gaby Platas explicó que el procedimiento contra Paco de la O continúa y que está dejando el tema en manos de la ley.

Gaby Platas (Instagram/@gabyplatas)

En medio de su proceso legal contra Paco de la O, Gaby Platas confesó no sentir miedo y afirmó que se encuentra tranquila con las acciones de las autoridades.

“Me siento muy protegida con lo que están haciendo las autoridades y con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Entonces no, no tengo miedo” Gaby Platas

El caso sigue su curso legal ante las autoridades competentes para que investiguen los hechos y determinen la responsabilidad correspondiente.

Manifestó que busca generar conciencia y evitar que otras personas enfrenten situaciones similares.

“Yo lo que busco es que se visibilice y que (se castigue), si la ley lo decide por supuesto que sí. Y que no tengan que pasar más mujeres por lo mismo que yo pasé, por lo menos con esta persona” Gaby Platas

Gaby Platas ha declarado que, aunque el procedimiento implica un importante desgaste emocional, su meta no es la confrontación pública, sino que se aplique la ley.

“Pues no ha sido tan padre, ¿no? Esos procesos nunca lo son. Son cosas que tuvo que haber hecho hace tiempo, pero bueno, creo que cada quien tiene sus tiempos para decir lo que tiene que decir” Gaby Platas

Así ha sido el proceso legal de Gaby Platas contra Paco de la O

El proceso legal que mantiene Gaby Platas contra su exesposo Paco de la O se centra en una denuncia formal por presuntas amenazas de muerte y violencia física y verbal que la actriz señala haber vivido durante su matrimonio.

Aunque se divorciaron en 2018, el caso cobró relevancia a principios de 2026, cuando el actor intentó contactarla nuevamente por llamadas y mensajes tras haber sido bloqueado, lo que la llevó a recurrir a las autoridades.

En mayo de 2026 surgieron audios atribuidos a Paco de la O que causaron preocupación, pero Platas reiteró su decisión de dejar el asunto en manos de la ley.

En febrero de 2026, Platas confirmó que se le concedió una orden de restricción permanente contra Paco de la O como medida de protección.

Dichas medidas continúan vigentes, y la actriz ha expresado sentirse protegida, sin miedo y respaldada tanto por las autoridades como por su familia, su pareja y sus amigos.