Gabriel Soto e Irina Baeva sí están separados. Así lo confirmó el propio actor en entrevista con reporteros, pero aclaró que esto de ninguna manera quiere decir que hayan terminado su relación.

Desde hace ya unos años, Gabriel Soto e Irina Baeva han expresado su deseo de convertirse en marido y mujer, sin embargo, cada vez que han estado a punto de llegar al altar, han terminado cancelando su enlace matrimonial.

Ante ello, han sido constantes los rumores de que Gabriel Soto e Irina Baeva están a punto de terminar su relación.

Martha Julia no quiere hablar de Gabriel Soto porque no quiere meterse en problemas

De hecho, en fechas recientes se han ido incrementando estas versiones, pues la pareja ha dejado de aparecer junta en redes sociales. Además, Irina Baeva recientemente se fue de viaje sin Gabriel Soto.

Al respecto, Gabriel Soto aseguró que todo tiene una explicación más que convincente y se reduce los compromisos de trabajo que él tiene:

“Puras especulaciones. Salió una nota, creo que decía que Irina se fue de viaje sin mí, sí, sí se fue de viaje sin mi porque yo estoy trabajando, estoy en la novela de ‘Los Caminos del Amor’. De hecho, me dieron permiso para ir [a Mérida] para hacer esta campaña, que yo ya lo tenía pactado, ya estaba negociado. Ella anda de viaje, se fue a ver a sus papás, entonces, no especulen, todo está perfectamente bien”

Actualmente, Rusia, país de donde es originaria Irina Baeva, se encuentra en guerra con Ucrania. Ante ello, los reporteros le preguntaron a Gabriel Soto si no teme por la integridad de la actriz ahora que se encuentra en ese lugar del mundo.

Gabriel Soto se mostró tranquilo, al afirmar que Irina Baeva se encuentra lejos de la zona de conflicto, disfrutando de la compañía de sus padres, a quienes hace años no veía:

“Tenía más de tres años de no ver a su familia, entonces me dijo, ‘¿sabes qué?, tú vas a estar grabando, tú te vas a Mérida, quiero ver a mis papás, lo extraño, los necesito mucho, qué padre que pudieras venir conmigo’, pero no puedo obviamente ir, y fue a ver a su familia, es todo”

