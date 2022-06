Martha Julia y Gabriel Soto fueron novios hace casi 20 años, y ahora forman parte del mismo proyecto, por lo que los han cuestionado sobre cómo ha sido su rencuentro y sobre todo Martha Julia ha respondido si es cierto que el actor fue el amor de su vida.

Televisa realizará el remake de ‘La Madrastra’ y contará con la participación de Martha Julia y Gabriel Soto.

Ambos fueron pareja desde 2002 hasta 2004 y finalizaron su relación supuestamente por una infidelidad de Gabriel Soto, pero esto nunca fue confirmado por los actores.

Han pasado varios años de su ruptura y cada quien hizo su vida, Gabriel Soto se encuentra comprometido con Irina Baeva y Martha Julia tiene dos hijos, y está soltera.

La expareja llevaba 12 años sin coincidir, hasta que esta nueva novela los volvió a rencontrar y ambos se mostraron contentos de trabajar juntos.

Martha Julia y Gabriel Soto. (Agencia México)

¿Gabriel Soto fue el amor de su vida? Martha Julia responde

Martha Julia se ha mostrado emocionada por participación en ‘La Madrastra’, pues ya había trabajado en la misma novela, pero en 2005.

Fue cuestionada si se siente abrumada por las comparaciones con actuaciones anteriores de esta trama y ella dijo que no, pues cuentan con grandes actores.

“No estoy para nada preocupada, al contrario, estoy muy emocionada y ya muero por presentárselos” dijo Martha Julia sobre la nueva versión de ‘La Madrastra’.

Le preguntaron sobre su trabajo con Gabriel Soto y ella mencionó que le tenía respeto, por lo que no había problema en trabajar con él.

Martha Julia y Gabriel Soto (Captura de pantalla / Hoy / YouTube)

Hace unos años, Martha Julia aseguró en un programa que Gabriel Soto había sido el amor de su vida: “Yo creo que todos tenemos esa personita que siempre nos llevamos en el corazón y para mí, él siempre lo fue”.

Es por eso que ahora fue cuestionada sobre si se arrepentía de decir estas palabras, a lo que ella afirmó que no: “Yo no me arrepiento de nada en mi vida, al contrario hoy por hoy soy lo que soy, he aprendido y tengo una gran lección en mi vida”.

Martha Julia siempre se ha expresado con cariño de Gabriel Soto, a quien halaga por su carácter.

Por otro lado, Irina Baeva ha dicho que no siente celos de que su pareja trabaje con su exnovia, pues le tiene confianza y eso es la base de su relación.

Martha Julia y Gabriel Soto son parte del remake de ‘La Madrastra’ quien tiene como protagonistas a Andrés Palacios y Aracely Arámbula, otra expareja de Soto.