Gabriel Soto presume muñequito al estilo Baywatch, pero hay una mala noticia para todas las seguidoras que desean adquirirlo.

En medio de la controversia por volver a posponer su boda con Irina Baevade 29 años de edad, Gabriel Soto de 47 años de edad compartió muy emocionado que ya había un muñequito de él.

Pese a críticas por no dejar descansar su imagen de la televisión, Gabriel Soto se encuentra grabando la telenovela ‘Los caminos del amor’. El actor se ha mostrado muy emocionado de protagonizar este nuevo proyecto.

A pesar de que Gabriel Soto e Irina Baeva se han mostrado muy enamorados, la pareja volvió a posponer su boda por lo que de inmediato surgieron rumores de una posible separación.

En medio de la controversia sobre su vida privada, Gabriel Soto presumió que se encuentra triunfando incluso ya cuenta con un muñequito al estilo Baywatch.

En el video compartido por el programa ‘Despierta América’, Gabriel Soto mostró su muñequito el cuál se lo mandaron a hacer como un homenaje.

Gabriel Soto compartió que como parte de una campaña que realizó en un supermercado, le mandaron a hacer su muñequito. El actor confesó que le gustó mucho el resultado.

Durante su conversación, Gabriel Soto destacó que hacer su muñequito al estilo Baywatch, no fue nada sencillo ya que lo mandaron a hacer a Colombio y se lo dieron como un regalo.

“Hicimos firmas de autógrafos en ocho ciudades. Lo mandaron a hacer hasta Colombia, la verdad creo que no es algo sencillo, fue como un recuerdo de la gira que me hicieron”

A pesar de la felicidad de tener su muñequito, Gabriel Soto dio una mala noticia para todas las personas que desean adquirir uno y es que no se pondrá a la venta, ya que solo se realizó uno que es el que tiene el actor.

Ante rumores de una supuesta separación de Irina Barva, Gabriel Soto puntualizó que se encuentran muy bien, pero en estos momentos no se encuentran juntos ya que la actriz se fue de viaje y él se quedó por su trabajo.

Gabriel Soto puntualizó que Irina Baeva viajó a Rusia para estar con su familia ya que desde hace varios años no había estado con ellos.

“Se fue a ver a sus papás, no especulen, todo está perfectamente bien. Ella tenía más de tres años de no ver a su familia, no hay Instagram ahorita donde esta ella”

Gabriel Soto