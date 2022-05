Gabriel Soto pospone su boda con Irina Baeva por la guerra entre Rusia y Ucrania. El actor confesó que en estos momentos no puede llegar al altar ya que la familia de la actriz no puede salir del país.

Tras rumores de que Gabriel Soto e Irina Baeva se casaba este mes de mayo, el actor reveló que por el momento no hay fecha para su boda, pero dejo en claro que será este año.

Luego de que Irina Baeva confesó que le gustaría tener dos hijos con Gabriel Soto, el actor se mostró a favor de formar una familia pues señaló que es el siguiente paso después de su boda.

A pesar de que su relación comenzó en medio de la polémica, Gabriel Soto e Irina Baeva se han mantenido como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo.

Desde hace un par de años, la pareja mostró sus deseos de poder casarse. Sin embargo Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto obligados a posponer sus planes por diferentes circunstancias.

En entrevista compartida por el programa ‘Despierta América’, Gabriel Soto confesó que ha pospuesto nuevamente su boda con Irina Baeva por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Gabriel Soto confesó que no ha podido llegar al altar con Irina Baeva, por que la familia de la actriz no ha podido salir de Rusia por el conflicto que tienen actualmente con Ucrania.

Durante su conversación, Gabriel Soto destacó que se han visto obligados a posponer sus planes pues no pueden hacer una boda sin la familia de Irina Baeva.

“La familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que venga. Y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”

Gabriel Soto