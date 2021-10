Frida Sofía ya puede viajar a México para ratificar su denuncia, aseguran

Enrique Guzmán habría dicho que Frida Sofía no se había presentado a ratificar su denuncia a falta de pruebas, sin embargo, aseguran que esto se debía a su Visa.

Desde que comenzó el proceso legal de Frida Sofía contra Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán , se sabía que la influencer tenía problemas con su Visa, los cuales ya fueron resueltos.

Según lo dicho en ‘Sale el Sol’, Frida Sofía estaría en posibilidades de viajar a México, lo que se puede traducir en que ya ratificará su denuncia contra sus familiares.

Frida Sofía está en posibilidades de ratificar su denuncia

Gustavo Adolfo Infante , quien es conductor de la sección de espectáculos de ‘Sale el Sol’, dijo que Frida Sofía ya había resuelto el problema que tenía con su Visa.

Lo dicho por el periodista, señala que la influencer está en posibilidades de viajar a México, lo que influiría totalmente en que podría asistir a ratificar su denuncia.

Destacando que los abogados de Frida Sofía dijeron que el proceso fue lento debido a que esta se encuentra en duelo por la muerte de su hermana, pronto podría haber avances.

Asimismo, Infante dijo que lo dicho por Enrique Guzmán sobre que no había pruebas suficientes es falso, la ratificación no se había dado por que Frida Sofía no podía viajar.

Anteriormente, el equipo legal de Frida Sofía habría dicho que ella ratificaría en el consulado de México en Estados Unidos, pero no se habría podido realizar así.

Denuncia de Enrique Guzmán contra Frida Sofía no ha procedido

Por otra parte, se dijo que, pese a que Enrique Guzmán habría amenazado con demandar a Frida Sofía, la acción legal no procederá por falta se pruebas, aseguraron.

Infante apuntó que después de que Alejandra Guzmán le dio la espalda a Enrique Guzmán con supuesto apoyo para demandar a su hija, las cuestiones legales se detuvieron.

Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán (@laguzmanmx/Instagram)

El periodista dijo que Alejandra Guzmán no estaría en disposición de darle dinero a su papá para que denuncie a la influencer, además de que señaló “no hay pruebas”.

“No hay dinero ni elementos suficientes para la denuncia contra Frida Sofía”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Sin embargo, en palabras de Enrique Guzmán no haría la demanda debido a que le otorgó el perdón a Frida Sofía y dijo “espero me dé una disculpa pública, así como a su mamá”.