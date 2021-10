Hace unos días Enrique Guzmán sorprendió a todo el público, tras anunciar que iniciaría el proceso legal en contra de su nieta, Frida Sofía, por las acusaciones que ella realizó hacia él y hacia Alejandra Guzmán.

Además, aseguró que “a Frida Sofía se le iba a revertir la situación”, pues realizaría la denuncia en Estados Unidos.

Fue durante la transmisión de este primero de octubre del programa de espectáculos “Ventaneando”, que se dieron a conocer las nuevas declaraciones de Enrique Guzmán.

Como sabemos, Enrique Guzmán actualmente está colaborando en la obra musical de “Jesucristo Superestrella”, por lo que recientemente ofreció una breve entrevista desde su camerino.

Fue ahí donde se le preguntó acerca de cómo había avanzado la situación con Frida Sofía, a lo que él comentó haber cambiado de parecer.

Pues luego de mucho pensarlo, ya no procederá en contra de la hija de ‘la Reina del rock’.

Luego de admitir que, las declaraciones que ella hizo son muy graves; así como permanecer firme en que “lo que asegura Frida Sofía nunca pasó”, aseguró que prefiere que la joven continúe haciendo su vida en Miami.

Recordemos que fue durante la transmisión de “Ventaneando” del pasado 24 de septiembre que Enrique Guzmán acudió como invitado al programa de espectáculos.

En aquella ocasión mencionó tener el apoyo de Alejandra Guzmán para proceder en contra de la joven modelo.

Incluso se le preguntó si la intérprete de “Mírala, míralo”, tomaría las mismas acciones que él.

Ante esto, Don Enrique aseguró que si él procedía, Alejandra Guzmán también debía hacerlo; pues las acusaciones de Frida Sofía fueron realizadas en contra de ambos.

Sin embargo, este primero de octubre, el cantante señaló que habría cambiado de parecer debido a que Alejandra Guzmán decidió no apoyarlo en su decisión.

Por su parte, Enrique Guzmán la citó, indicando que ella le pidió que la dejara fuera de cualquier decisión que tomara.

Fue de ese modo que el abuelo de Frida Sofía no le encontró sentido a realizar el proceso por sí solo.

“A mí me dijo: ‘Papá haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, es decir, no me involucres a mi’. Y si no la involucro, entonces ¿Para qué me meto yo? Estamos acusados los dos”

Enrique Guzmán