Ferka aclaró que no se separó de Christian Estrada por su orientación sexual y pidió respeto al duro proceso que está enfrentando.

Hace unos días la conductora, de 36 años de edad, reveló en Las estrellas bailan en Hoy que se había separado de su pareja Christina Estrada, de 32 años de edad, con quien tiene un hijo.

Se especuló que Ferka es bisexual, situación que no soportó Christina Estrada y este había sido el motivo de su separación.

María Fernanda Quiróz reveló a los medios que su hijo era su motor para seguir adelante, pues Leonel es lo mejor que le ha pasado y le ayuda enfrentar su situación sentimental.

Fue cuestionada si era cierto que sus preferencias sexuales habían sido el motivo de su separación.

“Es que bueno, si me gustara alguien ahí esta Mane, Montserrat Olivier. O sea, al final de cuentas saben que amo y apoyo a toda la comunidad, amo los colores, al final de cuentas no tiene nada que ver con la orientación, creo que son chismes, les dije, no les hagan caso a ese tipo de cosas, pero de alguna manera me tenían que molestar”

Ferka