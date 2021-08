Franco Escamilla se disculpa con estudiantes del CONALEP por burlarse de ellos

Franco Escamilla se ha posicionado como uno de los mejores comediantes tanto a nivel internacional como nacional.

Hoy en día, Franco Escamilla goza de una gran trayectoria; pues ha realizado giras y presentaciones en varios países del punto.

Además, ha tenido programas de televisión y varios especiales que se encuentran en la plataforma de streaming, Netflix. Eso sin mencionar sus transmisiones por su canal de Youtube.

Como sabemos, Franco Escamilla suele hacer chistes acerca del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Es importante mencionar que en varios estados de México se le identifica al CONALEP como un colegio al que los alumnos “no van solo a estudiar”.

Es por ello que, en varias de sus presentaciones se le ha podido notar a Franco Escamilla mencionando a esta escuela como un punto de referencia para su comedia.

Sin embargo, en esta ocasión fue diferente, pues el comediante decidió disculparse con los alumnos del CONALEP por contribuir a la fama que se le ha dado en los últimos años.

Fue por medio de un video que hizo Franco Escamilla para el canal de Youtube oficial del CONALEP.

En él comienza explicando que él siempre hace la misma broma a personas que estudiaron en esta institución educativa.

“He conocido mucha gente egresada de un CONALEP y siempre vienen a bromear conmigo. Siempre me amenazan jugando y me dicen ‘¡Eh! yo salí de un CONALEP’ y siempre hago la misma broma y les digo ‘Ah, lo siento mucho’.”

Posteriormente, indica que, en toda su trayectoria, únicamente se le han acercado dos personas que se han molestado por sus chistes del CONALEP.

“Esto habla de algo que a mí me encanta. De gente que sabe disfrutar de una broma, disfrutar de un chiste y sabe que hay cosas más importantes afuera que andarse enojando u ofendiendo por algo”

Luego de eso, asegura que se siente muy emocionado de que le hayan solicitado hacer ese video para los estudiantes del CONALEP.

Incluso señala no saber si su video va a convertirse en una broma, para que los alumnos se burlen ahora de él; lo que de acuerdo con el mismo Franco Escamilla, sería muy bueno.

Entonces, Franco Escamilla comienza a hablar en un tono un poco más serio, y comenta que los estudiantes de enfermería están arriesgando sus vidas para tratar con pacientes con Covid-19, lo que los hace mucho mejores personas que él.

“Decirles que cuando me contó bien como está la onda, sobre todo con la raza del área de enfermería, que su servicio va a ser ir a hospitales, áreas, lugares de la salud para ayudar a atender a las personas con Covid-19 (...) En estos tiempos se me hace que yo no tendría el valor, ni la ética, ni esa moralidad para decir ‘Sí, voy a ir a arriesgarme por otra gente’, eso los hace mucho mejores personas que yo”

Franco Escamilla