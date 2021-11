Franco Escamilla arruinó presentación en vivo de Belinda

Esta nota no le va a gustar a Christian Nodal, y es que el comediante Franco Escamilla arruinó una presentación en vivo de Belinda.

Así lo confesó el comediante en su programa “La mesa reñoña” donde Franco Escamilla recordó el incómodo momento que le hizo pasar a Belinda dos años atrás.

¿Recuerdas cuando Belinda le rindió un fallido homenaje a Selena Quintanilla? Fue culpa del comediante nacido en Cuautla Morelos.

En 2019, Belinda se presentó en Premios de la Radio donde formó parte de un homenaje a ‘La reina del Tex Mex’; sin embargo, al momento de su actuación el micrófono presentó fallas.

Resulta que aquel día, Franco Escamilla debía salir al escenario una vez que la novia de Christian Nodal diera por terminado el homenaje.

Por lo que el comediante se puso a probar el micrófono minutos antes sin imaginar que su voz resonaría en todo el foro.

“A todos nos dan el micrófono. Me dicen: Franco, ahorita que termine la presentación de las mujeres vas a salir y te haces pendejo”, recuerda y explica que la producción le pidió no hablar en ese momento.

“Mala costumbre, al ver que el micrófono está encendido, digo: ‘güey, ¿estará abierto? Digo ‘sí’ y suena ‘sí’ y lo apago”, señala.

Franco Escamilla (@francoescamillaoficial/Instagram)

Producción fue en busca del responsable y cuando le preguntaron si tenía el micrófono abierto, lo negó y entonces cerraron todos los micrófonos dejando solo abiertos los de sala.

“(Belinda) entra al escenario y no jala su micrófono. Empieza un corredero de gente, preguntan ¿quién trae el micrófono? Dime que no es éste, yo me sordeo, dejo el micrófono en una mesita. Estaban todos gritándose”, recuerda.

Aunque era un caos lo que ocurría detrás del escenario, Belinda se esforzaba por bailar y cantar como nunca aunque no se le escuchaba.

Franco Escamilla suelta grosería a Belinda

Al termino del homenaje, Franco Escamilla vio de frente a Belinda, quien visiblemente estaba devastada y muy molesta con los organizadores.

Aunque el comediante pensó en hacerle saber que fue una mala jugada la que le hicieron, se puso muy nervioso al mirarla a los ojos y sin querer pronunció: “hijaeputa” justo cuando ella pasaba a su lado.