El creador de contenido Fofo Márquez, ofreció disculpas al alcalde de Guadalajara Pablo Lemus Navarro, tras haber bloqueado la vialidad de un puente.

Fofo Márquez de 24 años, reaccionó con un video en redes sociales, luego de que Pablo Lemus asegurara, en un encuentro con algunos medios de comunicación, que lo denunciaría.

“Esto tiene que ser sancionado y se van a presentar el día de hoy las dos denuncias, contra estos tiktokeros y que ellos respondan ante la Fiscalía”. Pablo Lemus

El tiktoker compartió un video en el que inicia pidiendo una disculpa, tanto al alcalde, como al Gobierno de Guadalajara.

Tuit (Twitter/pablolemusn)

“Señor Lemus, le pido una disculpa a usted y a su gobierno, yo no quiero entrar en problemas”. Fofo Márquez

Posteriormente, explica que su único objetivo era generar contenido para redes sociales y lograr obtener una gran cantidad de reproducciones.

“Lo hice a manera de contenido, si tiene hijos supongo que consumen TikTok, que le expliquen un poco más cómo funciona en las redes sociales”, señaló Fofo Márquez

Finalmente, Fofo Márquez le dejó saber que, de ser necesario entregarle una compensación monetaria, así lo haría.

“No lo hice con manera de ofenderlo e incluso si necesita que pague alguna multa acepto mi responsabilidad y la voy a pagar vale, pero no, no quiero entrar en problemas” Fofo Márquez

Asimismo, señaló que no midió sus palabras al asegurar que “poder es dinero”, además de compartir que su cuenta en TikTok se paralizó tras recibir millones de visitas gracias a este video.

“Yo subí el TikTok y tuvo 10 millones de vistas en menos de 24 horas (habían pasado 11 horas), y al día siguiente ya estaba en las noticias y me tiraron el TikTok por eso; de hecho ahorita está penalizada mi cuenta y no puedo subir TikToks”. Fofo Márquez

Aunque Pablo Lemus comentó en Twitter que el Gobierno de Guadalajara lo buscaría “para llegar a un acuerdo compensatorio en favor de la ciudad”, también señaló que tendría que hacer trabajo comunitario para redimirse.

¿Por qué Fofo Márquez cerró vialidad de Guadalajara?

El pasado 8 de julio, Fofo Márquez compartió un video en redes sociales puente Matute Remus, ubicado en la calzada de Lázaro Cárdenas de Guadalajara.

El también influencer mostró cómo impidió la circulación con sus autos de lujo, con el objetivo de demostrar “el poder del dinero”.

“Miren, cerré periférico para mí solo. Una vez mostrando lo que puede hacer el dinero y el poder en México, en donde no hay nadie”, se escucha decir al joven, quien iba acompañado de uno de sus amigos.

En el audiovisual, se puede ver a una serie de autos, esperando a que la avenida sea desbloqueada, y grabándolo para ponerlo en evidencia a través de las redes sociales.

Sin embargo, a Fofo Márquez pareció no interesarle la indignación de los afectados, pues se le escucha decir: “La gente bien molesta ahí grabándome. Señor, no me grabe, soy figura pública”.