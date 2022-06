La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, levantó rumores de romance con el YouTube Fofo Márquez recientemente.

Sin embargo, aunque se vio a Karely Ruiz y a Fofo Márquez besándose y se pensaba que podrían iniciar una relación sentimental, la creadora de contenido explicó que no es así.

Aunado a ello, lo tachó de “creído”, en una entrevista con Ryan Hoffman, donde también compartió lo desagradable que fue su encuentro, aunque no quiso entrar en detalles para evitar problemas a futuro.

“No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho”.

Karely Ruiz