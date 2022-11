¿Fofo Márquez huyó de Qatar? Ya se regresó al lujo petrolero de Dubai tras ser víctima de una estafa en el Mundial de Qatar 2022.

Fofo Márquez, cuyo padre murió recientemente, se encuentra visitando las tierras de Medio Oriente, en compañía de su amigo Juan Domingo, el youtuber español mejor conocido como Dominguero, y la novia de este, María Julissa.

Su objetivo principal era conseguir boletos para el partido de México vs Argentina, clave para definir el futuro de la Selección Tricolor en el Mundial de Qatar 2022, lo que por un momento pensaron que habían conseguido gracias a Fofo Márquez.

Sin embargo, la alegría de los yotubers millonarios se vino abajo cuando se enteraron de que los boletos por los que Fofo Márquez pagó cientos de miles de pesos eran falsos.

A través de sus historias en Instagram, Fofo Márquez contó que durante su estancia en Qatar, fue víctima de una estafa en su intento por acudir al partido México vs Argentina, realizado el sábado 26 de noviembre.

Fofo Márquez, quien todavía se encuentra en duelo por la muerte de su padre, reveló que pagó 15 mil dólares, equivalentes a casi 300 mil pesos mexicanos por tres boletos para el citado partido de la Selección Nacional, que resultaron ser falsos.

Ante ello, Fofo Márquez pidió a sus seguidores que se encuentran de visita en Qatar ser cuidadosos y no confiarse, pues dijo, no por tratarse del primer mundo, se está excento de la delincuencia en ese pais.

“Tengan cuidado, gente que está en el Mundial en Qatar, la verdad, no porque sea el primer mundo aquí significa que no hay delincuencia, sí hay, ya me pasó, me estafaron, me robaron entonces, tengan mucho cuidado”

Fofo Márquez