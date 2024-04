¿Roberto Gómez Bolaños le pidió defender su legado? Florinda Meza siente que tiene esa responsabilidad luego de que salió del aire Chespirito.

El nombre de Roberto Gómez Bolaños volvió al ojo del huracán luego de que se dio a conocer que ya habían iniciado las grabaciones de la serie inspirada en su vida.

Sin embargo, se dio a conocer que la biopic llamada Sin querer queriendo, podría enfrentar problemas por el uso no autorizado de los derechos biográficos de Roberto Gómez Bolaños.

Y es que se dio a conocer que Florinda Meza -de 75 años de edad- sostiene desde hace varios años una batalla con el hijo de Chespirito por los derechos de imagen y vida del fallecido productor y comediante.

En medio de todas las especulaciones, Florinda Meza decidió romper el silencio y a través de un comunicado habló sobre Roberto Gómez Bolaños y la importancia para ella de defender su legado.

Luego de todas las especulaciones que han surgido en torno a la realización de la serie no autorizada de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza decidió emitir un comunicado.

A través de sus redes sociales, Florinda Meza hizo un llamado a la armonía pues asegura que no tiene deseos de pelearse legalmente con nadie.

Florinda Meza recordó que Roberto Gómez Bolaños es el amor de su vida, por lo que quedó tranquila cuando hizo su testamento.

A nueve años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza reconoció que ha vivido momentos complicados que incluso la hicieron aislarse.

Florinda Meza recordó que fue en 2020 cuando se canceló la transmisión en la televisión abierta los programas de Roberto Gómez Bolaños.

En su mensaje, Florinda Meza destacó que ella no fue parte de la negociación y fue a través de los medios que se enteró que se suspendió la difusión de los programas.

Florinda Meza destacó que en ese momento sintió que Roberto Gómez Bolaños se levantó de la tumba y le gritó para que defendiera su legado.

En su comunicado, Florinda Meza recordó que Roberto Gómez Bolaños la escogió para proteger a sus personajes de un mal uso.

Florinda Meza recordó que a Roberto Gómez Bolaños nunca le interesó el dinero, por lo que nunca hubiera permitido que sus programas salieran al aire en medio de la pandémica.

Para Florinda Meza el hecho de que hayan quitado los programas de Roberto Gómez Bolaños en medio de la pandemia fue terrible.

Florinda Meza puntualizó que las creaciones de Roberto Gómez Bolaños no eran simple programas y es que se convirtieron parte esencial de la vida de millones de personas.

Y es que ellos se encontraban conscientes de la responsabilidad que tenían y por eso estuvieron presentes en la vida de más de cuatro generaciones.

Pese a los cambios, Florinda Meza cree que los programas de Roberto Gómez Bolaños se mantuvieron al aire con gran éxito porque tenían magia.

Florinda Meza publicó que su única misión es preservar el legado de Roberto Gómez Bolaños y así debería de ser para el resto del elenco.

En este sentido señaló que por eso ha evitado responder a los ataques, pues prefiere evocar los buenos momentos que vivieron juntos.

Florinda Meza se mostró agradecida de haber formado parte de un equipo tan importante que fue bien lidereado por Roberto Gómez Bolaños.

En su mensaje, Florinda Meza alabó las cualidades de Roberto Gómez Bolaños tanto como persona como jefe.

Sobre las versiones que aseguraban ya había demandado a los creadores de la bioserie no autorizada de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza dejó en claro que no lo ha hecho.

Florinda Meza dejó en claro que no tiene el deseo de demandar a nadie.

“Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, NO HE DEMANDADO A NADIE, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo”

Florinda Meza