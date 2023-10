A través de un video publicado en su canal de YouTube, Florinda Meza niega ser la responsable de que los programas de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ ya no se transmitan en televisión desde hace algunos años.

“Total y absoluta mentira”, dice Florinda Meza -de 74 años de edad-, la viuda de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, quien murió en noviembre de 2014.

Con el objetivo de echar por tierra rumores que la señalan como culpable, asegura que ella sí ama y respeta el legado del fallecido comediante, así como respeta al púbico.

Florinda Meza vuelve a aclarar que ella no tiene todos los derechos del Chavo del 8 así como del legado de Chespirito, padre de Roberto Gómez Fernández.

Para evitar confusiones, Florinda Meza explica ser colaboradora literaria de los programas de Chespirito, por lo que sí está abierta a negociar para que éstos se retransmitan.

Sin embargo, no es posible ya que en esta compra-venta, hay un comprador, pero 2 vendedores (ella y Roberto Gómez Fernández -de 59 años de edad-).

Hasta el momento han sido cuatro reuniones donde se ha intentado realizar la transacción a fin de regresar a la televisión los programas del comediante.

Reuniones a las que Florinda Meza no ha sido invitada pese a ser la más interesada en llegar a un acuerdo.

“Las negociaciones son eso, para negociar para llegar a un feliz acuerdo a menos, claro está, que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla”

Aunque Florinda Meza en ningún momento nombra a Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, sí lanza la pedrada al culparlo de que el legado del comediante esté estancado.

“Qué tristeza, el público está esperando. El comprador está en pie. No he sido yo quien dijo no, o sea que pregunten a quién tegan que preguntar”

Florinda Meza