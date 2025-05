¿Florinda Meza está enojada con Chespirito: Sin querer queriendo? Esto opina de la serie

Florinda Meza lo admite, no está contenta con la realización de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños que lleva por nombre “Chespirito: Sin querer queriendo”.

Sin embargo, Florinda Meza, de 76 años de edad, estará atenta al estreno, pero sobre todo a la trama de Chespirito: Sin querer queriendo.

Frente a micrófonos del programa Sale el Sol, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, expresó su descontento por Chespirito: Sin querer queriendo.

Serie que Florinda Meza sí verá ya que el primer vistazo de Chespirito: Sin querer queriendo no le dio la suficiente información para crearse una opinión al respecto.

"No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho"

Florinda Meza