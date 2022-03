Eugenio Derbez revela de qué trata el proyecto con ‘El Chavo del 8’

En redes sociales, Eugenio Derbez hablado sobre un proyecto con Grupo Chespirito, específicamente sobre ‘El Chavo del 8′, en donde también subió fotos.

El pasado 18 de marzo, Eugenio Derbez había adelantado un nuevo proyecto sobre ‘El Chavo del 8′, el cual se revelaría hasta el próximo 24 de marzo .

Pero al final de cuentas, Eugenio Derbez fue quien adelantó de qué se trataba el proyecto de ‘El Chavo del 8′.

Premios Oscar 2022: Eugenio Derbez no esperaba ser nominado; dice que en México no le hubieran dejado hacer drama

En su Instagram, Eugenio Derbez reveló finalmente el proyecto que se traía entre manos al lado de Grupo Chespirito y ‘El Chavo del 8′.

La dirección de Internet que Eugenio Derbez colocó en sus historias de Instagram, invita a sus más de 18 millones de seguidores a ver el proyecto que ha realizado con ‘El Chavo del 8′.

Este proyecto de Eugenio Derbez se trata de un comercial para promocionar ‘Dish Latino’ , un servicio de streaming de Dish.

En el comercial de Eugenio Derbez, aparece el actor mexicano viendo el programa de ‘El Chavo del 8′, el cual fue interpretado por el actor Juan Frese.

De acuerdo a la página de Internet de Latino Dish, este nuevo servicio incluye más canales en español qué otros servicios de streaming.

Pese a las expectativas de los seguidores de Eugenio Derbez, quienes aseguraban que el actor mexicano haría una nueva serie de ‘El Chavo del 8′, el también productor no hará una serie del personaje.

Es decir que el proyecto que tenía emocionado a Eugenio Derbez, se trataba de este comercial con el cual, gracias a la tecnología deep fake pudieron traer de vuelta a ‘El Chavo del 8′.

“El Chavo del 8 rompió esquemas, abrió caminos para los hispanos... es algo que nos llena de orgullo a mí y a Dish Latino. Yo empezaba mi carrera e hice la novela ‘No tengo madre’ y por cuestiones de rating nos sacaron del aire y yo me deprimí, me fui para abajo y en medio de la depresión recibo una carta... escrita por Don Roberto Gómez Bolaños... donde me decía no te deprimas, sigue adelante, estas cosas pasan... no saben lo que significó para mí”

Eugenio Derbez