Luego de la difusión del video donde Mónica Dossetti es estrangulada por su hermano, la Fiscalía General del Estado de Morelos vigila la casa de la actriz para evitar más agresiones en su contra.

Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado, dio una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ para hablar de las medidas de seguridad que aplicarán para proteger a Mónica Dossetti.

El fiscal manifestó que tras la publicación del video donde agreden a la actriz, él acudió personalmente a conducir la investigación en la casa de Mónica Dossetti.

Fiscalía investiga las agresiones en contra de Mónica Dossetti (Captura/YT)

Reveló que el video de la agresión fue captado hace dos meses y la Fiscalía investiga cómo surgió la agresión.

Las autoridades se entrevistaron con Mónica Dossetti y su hermano, José Dossetti, para deslindar responsabilidades.

Ordenaron medidas de protección para garantizar la seguridad de la actriz, como es la vigilancia permanente en su casa y valoran colocarle un brazalete de emergencia con un botón de pánico, para que llame a las autoridades si así lo necesita.

¿Por qué no han detenido a José Dossetti, hermano de Mónica Dossetti?

El fiscal de Morelos comentó que las investigaciones serán las que determinen si piden a un juez que se separe a Mónica Dossetti de su familia o de su hermano, para evitar que la vuelva a violentar.

Comenta que la actriz no está sola, pues cuenta con el cuidado de su madre y hermana, pero José Dossetti sigue viviendo en la misma casa.

Uriel Carmona mencionó que no pueden ser más invasivos de lo que les permite la ley y por el momento solo se encuentran tomando declaraciones de los involucrados.

Mónica Dossetti (Tomada de video)

También aseguró que Mónica Dossetti no corre riesgo y no pueden separar a la actriz o detener a José Dossetti, porque ellos no llegaron cuando se cometió el delito, es decir no hubo flagrancia.

“No podemos hacer una detención si no es en el momento en el que se estaba cometiendo ese delito” dijo el fiscal de Morelos.

El titular platicó personalmente con la actriz y ella le dijo que estaba contenta con los cuidados de José Dossetti, pero aseguró que investigarán y tomarán la declaración de su hermano.

De ser necesario, la Fiscalía pedirá una orden de aprehensión en contra del hermano de Mónica Dossetti, quien aseguran se encuentra en buen estado de salud.