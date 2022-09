¿Fingido o real? Rubí habla del enojo de Myriam con Cesia y confiesa si es verdad que se burlaron de la madrina de La Academia 2022.

Durante una transmisión en vivo junto a Nelson y Rubí, la ganadora de La Academia 2022, Cesia de 23 años de edad se habría burlado de la forma en que Myriam de 41 años de edad interpreta ‘Como la flor’.

En medio de las criticas que recibieron, Rubí Ibarra de 21 años de edad habló sobre si es verdad que tras su transmisión en vivo Myriam se enojó con ellos y que incluso los dejó de seguir en las redes sociales.

Tras su salida de La Academia 2022, Rubí Ibarra sigue ofreciendo varias entrevistas en donde habla sobre su pasó por el reality show de TV Azteca y sus planes a futuro.

En entrevista para la revista TVNotas, Rubí Ibarra fue cuestionada sobre la polémica que se había dado con Myriam luego de que su compañera Cesia se habría burlado de la manera de cantar de la madrina de La Academia 2022.

Aunque Cesia ya ofreció una disculpa a Myriam, Rubí Ibarra reveló si es verdad que se estaban burlando de Myriam y confesó si es verdad que su madrina se enojó con ellos.

Rubí puntualizó que jamás se burló de Myriam y que su intención no fue esa, sino que fue algo que sucedió en su live.

“Yo la verdad no me siento mal porque yo en ningún momento la imite, ni me burle de ella. En ningún momento nadie de nosotros hizo eso”

Rubí