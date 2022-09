En un video difundido a través de TikTok, la nueva ganadora de La Academia, Cesia Sáenz, le respondió a Myriam Montemayor, luego de que esta última la dejara de seguir en redes sociales.

Myriam tomó la drástica decisión luego de que Cesia imitó su peculiar forma de interpretar la canción ‘Como la flor’, mientras hacía un enlace con otros finalistas de La Academia.

En consecuencia, no sólo Cesia, también Rubi Ibarra y Nelson recibieron el unfollow de Myriam Montemayor, a quien a parece habersele olvidado que los amadrinó en La Academia y se comprometió así a brindarles orientación cuando lleguen a cometer errores.

Durante una transmisión en directo, Cesia habló de su distanciamiento con Myriam, revelando que no se había dado cuenta del unfollow hasta que sus seguidores se lo hicieron notar.

Enseguida, Cesia se mostró incrédula ante la posibilidad de que Myriam Montemayor la haya dejado de seguir por “algo infantil”, como la imitación que le hizo:

“Otras cosa que no me había fijado es que de verdad la madrina me dejó de seguir pero..., no creo que se haya enojado por algo así [la imitación que hizo de ella], no fue con mala intención, yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, si ella se enojó por algo infantil pues…, cada quien toma las cosas a su manera nosotros no lo hicimos con mala intención, yo ni sabía, pero si me dejó de seguir es porque le molestó, pero yo no lo hice con mala intención, y dejó de seguir a Rubí y a Nelson también”

Cesia, ganadora de La Academia 2022