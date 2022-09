Rubí confiesa si le gustaría o no ser conductora de TV, siguiendo el ejemplo de Jolette tras llegar a la final de La Academia 2022.

Tras obtener el quinto lugar de La Academia 2022, Rubí Ibarra de 21 años de edad ya se encuentra preparando sus nuevos proyectos laborales, entre ellos tiene pensado lanzar la canción ‘La pareja ideal’ con el profesor Menny.

Sin embargo Rubí no solo tiene proyectos dentro de la música, sino que además se podría desarrollar en otros ámbitos de la industria del espectáculo, ¿será que se incorpora como conductora en Venga la Alegría?

Rubí (@iamrubiig / Instagram )

¿Rubí dejará la música para dedicarse a la conducción? Esto dijo la exacadémica

Desde que se anunció su participación en La Academia 2022, Rubí Ibarra generó gran expectación por la manera en la que se desarrollaría en este proyecto.

La participación de Rubí estuvo marcada por las críticas de usuarios que pensaban que no tenía el talento vocal de sus compañeros, sin embargo el apoyo de sus seguidores la llevó a la final de La Academia 2022 donde obtuvo el quinto lugar.

Tras salir de La Academia, mucho se ha hablado sobre el futuro de Rubí e incluso ella reveló que había recibido propuestas para dedicarse a la conducción, pero ¿será que la alumna elija este camino?

En medio de las especulaciones sobre si llegaría a Venga la Alegría, Rubí confesó si es verdad que le gustaría ser conductora de TV.

En entrevista para la revista TVNotas, Rubí Ibarra señaló que la conducción es algo que le gustaría hacer, aunque no le gustaría enfocarse solo en eso ya que quiere que la gente vea que es capaz de desarrollarse en varios ámbitos.

“Dedicarme a la conducción si me gustaría más no de lleno, yo quiero dedicarme a muchas cosas. Me gustaría dedicarme a cantar, bailar, actuar, conducir que la gente vea que no solo puedo hacer una cosa, sino que puedo hacer muchísimas” Rubí

Rubí confirmó que si ha tenido varias propuestas para conducir programas, pero no quiso dar más detalles pues señaló que quiere que sea una sorpresa.

“Si he tenido proyectos sobre conducción de programas, no puedo dar muchos detalles porque a mi me gustan las cosas de sorpresa” Rubí

Durante su conversación, Rubí Ibarra destacó que no solo ha recibido proyectos para conducir, sino que también en la comedia y en la música.

Rubí adelantó que ya prepara grandes cosas para seguir su carrera como solista por lo que les pidió a sus seguidores estar atentos a sus redes sociales para que se enteren de sus proyectos musicales.

“También tengo proyectos de comedia, de música también” Rubí

En su entrevista, Rubí puntualizó que se está preparando para que cuando la llamen para cualquier proyecto se encuentre lista.

¿Qué opina Rubí de ser comparada con Jolette? Esto dijo

Sobre las comparaciones con Jolette, Rubí destacó que aunque no tiene el gusto de conocerla es una persona a la que admira por todo lo que aguantó en La Academia.

“Yo a Jolette no tengo el gusto de conocerla, yo la admiro muchísimo por el aguante que tuvo En La Academia, porque en mi generación todos fuimos -y hasta la fecha unidos- y siento que en su generación no fue así” Rubí

Rubí destacó que siente que la cuarta generación de La Academia fue más competitiva, por lo que Jolette se tuvo que enfrentar a muchas cosas que ella no ya que contaba con el apoyo de sus compañeros.

“Siento que la molestaban, que su generación si era demasiado competitiva de uno menos mejor, la admiro muchísimo por todo el aguante que tuvo, por estar ahí segura de si misma, el dar lo que tenía que dar, no he tenido la oportunidad de hablar con ella” Rubí

En su conversación Rubí dejó en claro que no le afectan las comparaciones con Jolette, aunque son dos personas diferentes que hicieron lo que tenía que hacer en sus respectivas generaciones.

“Para nada somos iguales, cada persona es distinta, a mi no me molesta que me comparen con ella. Jolette es una chica super hermosa, pero creo que cada una de nosotras hizo lo que tenía que hacer en La Academia en su respectiva generación” Rubí