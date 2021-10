Filtran audios de Laura Bozzo hablando mal de sus compañeros de Televisa (VIDEO)

Recientemente se dio a conocer que se filtraron unos audios de Laura Bozzo hablando mal de varios de sus compañeros de Televisa.

La noticia causó gran indignación entre los usuarios de redes sociales, pues aseguran que Televisa fue quien ‘le dio de comer’ durante muchos años; por lo que no es ético de su parte hablar mal de quienes la conforman.

El caso de Laura Bozzo ha desatado la irritación de más de uno; pues fue acusada de fraude fiscal por parte de las leyes de México, país que la acogió durante gran parte de su trayectoria en los medios de comunicación.

Es por esta razón que su situación sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión se trata de unos audios en los que se le puede escuchar a ‘la señorita Laura’ arremeter en contra, no solo de Televisa, sino también de Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro y Yolanda Andrade.

Fue durante la transmisión del programa de espectáculos, “Chisme no like” , que se dieron a conocer estos audios.

Además, detallaron que van a estar presentándolos durante las transmisiones de los próximos días, debido a que son varias las grabaciones que se mencionan.

Así que durante el pasado 25 de octubre, dieron a conocer en donde Laura Bozzo hablaba mal del ejecutivo, Pepe Bastón y su esposa, la actriz, Eva Longoria.

“Son gente de mierda, ¿Me entiendes? (...) Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron”

Posteriormente, insinuó que todos los logros que tuvo en Televisa fueron porque “ella se movió dentro del medio”; no porque la televisora apreciara realmente su trabajo.

“Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado”

Laura Bozzo