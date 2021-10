El chofer de Laura Bozzo les pide a las autoridades que vean por el bien de la conductora y puedan resolver el caso legal lo más pronto posible.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, el chofer llamado Aarón destacó que desconoce el paradero de Laura Bozo, pues solo ha tenido contacto con sus abogados.

El Chofer de Laura Bozzo espera que pronto se pueda arreglar la situación y la conductora peruana pueda salir adelante.

En medio de la polémica en la que se ha visto envuelta Laura Bozzo, su chofer concedió una entrevista con varios medios donde habló sobre cómo es su relación con la conductora.

El chofer llamado Aarón destacó que Laura Bozzo se encuentra resolviendo su problema legal. Además recalcó que el espera que sea pronto, para que la conductora pueda regresar a su trabajo.

Sobre los rumores sobre su paradero, el chofer de Laura Bozzo destacó que desconoce dónde se encuentra ya que no ha tenido contacto con la conductora.

En este sentido dejó en claro que la última vez que tuvo con ella fue en su audiencia y ahora sólo se comunica con sus abogados.

“Eso sí, yo desconozco dónde está. Desde el día que tuvo su audiencia y todo eso, si no sé dónde se encuentre. La verdad no he tenido tampoco contacto con ella, solo por medio de los abogados que están tratando de resolver su situación”

Chofer de Laura Bozzo