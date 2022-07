Fernando del Solar ya está en casa; así se despide en Instagram el conductor que siempre fue conocido por su frase “arriba los corazones”.

El 30 de junio se dio a conocer la muerte de Fernando Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, a los 49 años. El conductor había luchado por varios años en contra del cáncer.

En medio de los rumores sobre su muerte, su esposa Anna Ferro reveló que Fernando del Solar falleció a causa de una neumonía.

Desde el primer momento la familia de Fernando del Solar pidió respeto por el difícil momento que estaban atravesando. Sin embargo compartieron un emotivo video en donde se muestra la esencia del conductor.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Fernando Del Solar, desde el primer momento la familia pidió respeto por este difícil momento por el que están atravesando.

A través de un corto mensaje la familia de Fernando del Solar confirmó que la despedida al conductor será de manera privada. Así también lo reafirmó Anna Ferro.

En su cuenta de Instagram se compartió un nuevo video de Fernando del Solar en donde se muestra la gran persona que era él.

Una de las grandes frases que marcó a Fernando del Solar fue “arriba los corazones”. Esta fue el mensaje que acompañó al conductor argentino en su vida.

Esta frase de Fernando del Solar fue tan importante que incluso así se titulo su libro e incluso hizo una canción con esta frase.

Justamente es esta canción la que se utilizó para que Fernando del Solar se despidiera de sus seguidores. En el video se puede ver al conductor en su vida privada y en el trabajo.

En el clip se puede ver a Fernando del Solar disfrutando de la vida cómo siempre lo hacía en cada paso que daba.

En la publicación se destacó que Fernando del Solar ya se encontraba en casa y feliz.

View this post on Instagram

Durante el programa ‘Venga la Alegría’, Anette Cuburu reveló que Fernando del Solar siempre le gustaba cantar, aunque no lo hacía bien.

La conductora confesó que en una ocasión la invitó a grabar una cumbia que le encantó y siempre se la ponía a sus hijos.

En su video póstumo que compartió, Fernando del Solar aparece cantando y muestra su talento para esta disciplina. Esta es lo que se le puede escuchar al conductor:

“La vida es un tren en movimiento, que nunca te espera, igual que el tiempo, te hace soñar, te quita el aliento, te lleva por playas, también por desiertos, ríes, sufres, lloras, amas, a veces pierdes y a veces ganas si no has tropezado es porque no has vivido, la vida es un boleto con todo incluido ¡Venga!”

Fernando del Solar