Fernando del Solar pidió no le preguntaran de Ingrid Coronado por respeto a la mamá de sus hijos y de esta manera evitar más críticas a la conductora de 47 años.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión, es por ello por lo que sorprendió a los televidentes cuando se anunció la separación de los conductores.

Cuando se confirmó su separación, Ingrid Coronado y Fernando del Solar vivieron momentos muy complicados pues el conductor se encontraba luchando contra el cáncer.

Aunque su separación fue complicada, Fernando del Solar ya no habría querido hablar de Ingrid Coronado, pues no quería que se viera afectada la mamá de sus hijos. Además ya se encontraba disfrutando de su relación con Anna Ferro.

El jueves 30 de junio se confirmó la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad. Durante varios años el conductor argentino libró una dura batalla contra el cáncer.

Esta enfermedad le cambió la vida a Fernando del Solar, ya que en medio de su batalla finalizó la relación que mantenía con Ingrid Coronado.

En noviembre del 2015 Pati Chapoy reveló que Ingrid Coronado y Fernando del Solar llevaban un par de meses separados.

De inmediato Ingrid Coronado recibió muchos ataques en las redes sociales pues su separación se dio en medio de la batalla que estaba enfrentando Fernando del Solar.

A pesar de la polémica, Fernando del Solar había pedido que ya no le preguntarán sobre Ingrid Coronado pues no quería que sus hijos se vieran afectados.

Así lo dio a conocer Michelle Rubalcava en su canal de YouTube. De acuerdo con el presentador en la última entrevista que le concedió le pidió que no le preguntará por Ingrid Coronado.

“Les voy a confesar algo que me dijo: ‘del único tema que te voy a pedir que no me preguntes es por el de Ingrid’ yo pues ya pasó hace mucho creí que lo podemos tocar. Me dijo ‘Mich lo que pasa es que ya no quiero que la gente la ataque, es la mamá de mis hijos y yo ya no quiero que haya esta cosa’”

Michelle Rubalcava