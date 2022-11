Desde hace varios días la atención está puesta sobre Ferka y Christian Estrada, quienes recientemente se reencontraron para ponerse de acuerdo respecto al cuidado de su hijo Leonel.

La revista TV Notas captó el momento en que Ferka, de 35 años, y Christian Estrada de 32 años, se reunieron en una cafetería de la Ciudad de México, encuentro que se volvió tenso puesto que hubo gritos y reclamos.

Ferka culpó a Christian Estrada de haber vendido la nota sobre su orientación sexual así como de haber confirmado la ruptura, lo que él negó. Lo llamó cobarde y le preguntó cómo quedarían en cuanto a los gastos de su hijo.

Él por su parte volvió a reclamarle haberle ocultado su bisexualidad pues siempre la creyó una mujer sincera, por lo que Ferka dio por terminada la conversación por más que el llorara de frustración.

Christian Estrada y Ferka (@estradac11)

Ferka no resolverá su separación en medios de comunicación

Tras el informe de la revista de espectáculos, Ferka tomó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado en el que advierte que no dará detalles de su ruptura misma que es definitiva.

Esto a fin de cuidar su integridad, seguridad pero sobre todo el bienestar de su hijo por lo que a partir de este momento arreglará su actuación con su ex pareja a través de la vía legal y los involucrados.

Así como deja claro que ella no vendió ninguna información sobre su relación y mucho menos está sacando provecho de esta. “Soy una mujer honesta, valiente y y que tiene un enorme bello motivo por el cual ser mejor persona cada día”, subraya.

Finalmente agradece a medios de comunicación sus palabras de aliento y el apoyo que le han brindado, pero reitera que no hablará más del asunto pues no desea hacer de este tema un circo mediático.

Ferka sobre su relación con Christian Estrada (@ferk_q / Instagram)

Ferka se separó de Christian Estrada por violencia emocional

Frente a cámaras del programa Hoy y con lágrimas contenidas, Ferka confesó que a pesar de ver focos rojos en su relación, no supo poner límites a tiempo.

Por lo que a 2 años y medio de haber compartido su vida con Christian Estrada, padre de su hijo, alza la voz para pedirle a las mujeres no callarse y mucho menos dejarse de sus parejas.

“Jamás voy a permitir que me transgredan física ni verbalmente, a pesar de amarlo, a pesar de amar al padre de mi hijo”, dijo para posteriormente asegurar que él ejercía sobre ella violencia emocional.

“Dicen que yo agredí a su mamá y no fue así, fue al revés, me dolió profundamente que no se me diera el respeto como la mujer y la madre de su hijo”, expresó un tanto incomoda.

Ferka (@ferk_q / Instagram)

E informó que él desapareció 3 veces y por tanto ya tenía claro lo que venía. “El matrimonio, hay que hablar de temas complicados pero cuando te ignoran por completo... la indiferencia es dolorosa”.

Y sin más pide a las mujeres no callarse y estar atentas ya que la violencia emocional no deja marcas físicas pero sí emocionales y es destructiva.

Por lo que finalmente advierte que lo más importante es la tranquilidad de su hijo y que éste tenga paz y un gran hogar.