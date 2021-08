Farina Chaparro: “Sobreviví a un narcisista” asegura que estaba muy enamorada de José Manuel Figueroa y ese fue el problema

Por medio de dos publicaciones en Instagram, Farina Chaparro habló sobre la situación que vivió alado de José Manuel Figueroa.

Farina Chaparro explicó que, aunque en un principio no sabía el mal que la aquejaba, después se dio cuenta que su problema fue “ amar a un narcisista ”.

La modelo y emprendedora, Farina Chaparro, señaló estar cansada de las humillaciones y revictimización que ha sufrido por una denuncia legal que ella no hizo pública.

Explicó que ella lejos de querer hacerse fama , solo desea ser la última mujer a la que José Manuel Figueroa que hiciera daño.

La modelo comentó en su primer video, que el proceso que vivió alado del hijo de Joan Sebastián no fue nada sencillo, pues estaba viviendo en un cuento de Disney.

Farina Chaparro dijo que estuvo muy enamorada del cantante, por ello dejaba pasar todo lo que estaba sucediendo en su vida, como si no fuera de importancia.

Puntualizó en que a pesar de que ambos buscaron ayuda en terapia para resolver lo que estaba sucediendo, ella fue la única que insistió yendo a esta.

La modelo dijo que, tras múltiples veces de cambiar de terapeuta, ella sola fue la que se dio cuenta que José Manuel Figueroa era un narcisista.

Después de leer un texto sobre el amor y el narcicismo, Farina Chaparro identificó que eso era lo que estaba pasando con el cantante.

“No siempre eran golpes, a veces también me rogada embarazarme y juagábamos a la familia feliz, yo no he dicho que lo odié, yo lo amaba, amaba lo que quería lograr por él y para él”.

Así como dijo que José Manuel Figueroa es un narcisista ella se dijo adicta a la situación que vivía e incluso dijo que aún llora porque “extraña cosas”.

“Y aunque todo era claro, yo ya tenía una adicción, aceptar ser adicto no es solo dejarlo y ya, mi adicción no se compraba, mi adicción me llenaba de besos, me prometía cosas hermosas, me hacía el amor”.

Farina Chaparro, modelo.