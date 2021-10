Fan de Christian Nodal se queda con anillo de Belinda

Durante un concierto, que el cantante de regional mexicano Christian Nodal ofreció en Mazatlán la noche del miércoles, una fan tomó accidentalmente un anillo del intérprete, que originalmente le pertenece a Belinda.

La fanática de Christian Nodal, quien disfrutó del evento en primera fila, rozó la mano del cantante cuando pasó frente a ella cantando y fue entonces cuando el supuesto anillo de Belinda cayó en su mano.

La seguidora del intérprete, compartió el video de lo ocurrido, en él, ella grita “el anillo”, sin embargo, él no alcanza a escucharla y continúa cantando su tema “Se me olvidó”.

Fan se queda con anillo de Nodal (@libitagavico / Instagram)

Fans de Christian Nodal expresan su molestia por el anillo de Belinda

Los fanáticos del intérprete de “Adiós amor”, no tardaron en expresar su molestia, “Eso tiene nombre, lo robó”, “Lo va a vender”, “Por qué hacen eso, lo mismo le hicieron a Maluma”, escribieron algunos internautas.

Sin embargo, algunos otros, aunque la minoría, defendieron a la joven entre comentarios en redes sociales:

“En el video de ella, claramente le dice el ´anillo el anillo´ y Christian Nodal todavía estaba enfrente de ella pero siguió caminando, para mí eso es suerte la verdad que padre por ella”, “En mi opinión ella no le robo el anillo a nodal”, opinaron también.

Fan devuelve el anillo de Belinda a Christian Nodal

Luego de los ataques que recibió la joven, identificada como Libia Gavica, compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, explicó lo ocurrido con Christian Nodal y dejó saber que devolverá el anillo.

“Cómo me han hecho reír con todos los comentarios de todo lo que pasó ayer, ya vienen por el anillo, van a venir por él, de hecho no estaba en mi casa y me tuve que venir”, explicó.

“Pero estuvo muy chistoso porque yo le doy la mano como todo mundo ahí, pero se le salió literal el anillo, yo no me lo robé para que no anden diciendo cosas, yo le grité ´el anillo, el anillo´ y nadie me peló, pues dije, lo voy a guardar”, narró.

Pese a todo, la joven aseguró que devolvería el anillo pronto, “Pero ya me contactaron y lo voy a entregar”, aseguró.

“Queda una muy buena anécdota del día de ayer, ahorita voy a grabar videito para que no me digan nada cuando lo entregue”, agregó para concluir sobre el anillo de Christian Nodal.