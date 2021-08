Fan acosador hizo que Maribel Guardia temiera por su vida

A sus 62 años de edad, Maribel Guardia sigue siendo una de las mujeres más bellas dentro del mundo del espectáculo por lo que miles de hombres la llenan de piropos y otros más arriesgados buscan acercarse a ella.

No obstante, a la protagonista de la puesta en escena “Nuevo Tenorio Cómico” esto no le emociona ya que el pasado un fan la puso a temblar...

En declaraciones para la prensa, Maribel Guardia recordó aquella vez que uno de sus fans se obsesionó tanto con ella al punto de amenazarla con quitarse la vida sino le prestaba atención.

“Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto y que fue por mi culpa”, relató la costarricense quien asegura temió por su vida.

Un amigo del ‘fan acosador’ se prestó al juego, le entregó una carta a la actriz y bailarina para dejarle claro que fue culpable de su muerte pero aún así le dejaba una herencia.

Todo era una trampa y es que en el pasado el acosador solicitó un encuentro con la artista, a quien le pidió llevar puesta una minifalda. “Dije: ¡Ay, no, por favor! ¿Qué es esto?.. Ya está muy mal’”, recuerda.

Afortunadamente para su suerte su acosador se rindió por lo que no tuvo que recurrir a las autoridades.

“Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota, pero si conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio”, lamentó.

Maribel Guardia (@maribelguardia)

Maribel Guardia es la nueva protagonista del “Nuevo Tenorio Cómico”

Ahora que el teatro ha vuelto a abrir sus puertas, Maribel Guardia se encuentra muy feliz y es que los hermanos Mascabrothers la llamaron para protagonizar el “Nuevo Tenorio Cómico”.

Por primera vez, Maribel Guardia dará vida a doña Inés en esta comedia donde comparte créditos con Arath de la Torre, Daniel Bisogno, Lalo España, Claudio Herrera, Escorpión Dorado y el Indio Brayan, entre otros.

La nueva temporada se estrenará el 13 de agosto en el Centro Cultural Teatro 1.