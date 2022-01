Expareja de Miguel Bosé cuenta la “historia de terror” que vivió con el cantante

Por primera vez, Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, contó la “historia de terror” que vivió con el cantante al final de la relación que sostuvieron por más de 26 años.

En entrevista para la revista Diez Minutos, Nacho Palau se dijo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, para que los cuatro hijos que tuvo con Miguel Bosé puedan vivir juntos .

Asimismo, el escultor Nacho Palau reprobó la actitud que Miguel Bosé ha tenido ante la pandemia de coronavirus, afirmando que no lo reconoce.

Nacho Palau contó que conoció a Miguel Bosé cuando él tenía 19 años y desde entonces se flecharon, pero su primera cita la tuvieron hasta un mes después.

El ex de Miguel Bosé contó que vivieron muy felices unos ocho o nueve años en una finca de Extremadura, pero su relación dio un giro de 180 grados cuando se mudaron a Panamá.

Eso sucedió en 2016, año en el que la relación de Miguel Bosé y Nacho Palau se fue a pique y se separaron tras la firma de un convenio:

¿Qué dañó la relación con Miguel Bosé? Nacho Palau dijo que tras convertirse en padres, el cantante cambió radicalmente:

Nacho Palau dijo que tras la ruptura, regresó a España solo, a una casa pagada por Miguel Bosé, quien se quedó con los cuatro hijos en común.

Sin embargo, un desacuerdo hizo que Miguel Bosé tomara a sus dos hijos biológicos y se mudara a México . Nacho Palau tomó a los otros dos niños y se fueron a vivir a España.

Esta situación hizo que Nacho Palau emprendiera una batalla legal contra Miguel Bosé, para que ambos tengan la custodia compartida de los cuatro niños .

Aunque Nacho Palau ya ha perdido una batalla judicial, afirma que llegará hasta las últimas instancias para lograr que los niños convivan como hermanos tanto tiempo como sea posible:

Aunque Nacho Palau evitó hablar más Miguel Bosé en su rol de padre, sí soltó una crítica respecto a la actitud que ha mostrado durante la pandemia.

Y es que, Miguel Bosé ha negado la existencia del coronavirus, además, ha expresado abiertamente su rechazo a las vacunas contra el Covid-19. Ante ello, Palau dijo:

“Yo respeto su forma de pensar, pero no la comparto, yo estoy vacunado y voy a vacunar a Ivo y Telmo. No sé lo que hará Miguel con Diego y Tadeo. Me parece un poco heavy que una persona como él, con una repercusión social, sea tajante en un tema como este, que pueda hacer que otras personas duden o tengan miedo. No lo entiendo”

Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé