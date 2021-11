Miguel Bosé insultó y amenazó a Javier Poza en una desafortunada entrevista: “No podía creer que ese Miguel que yo había conocido, estuviera enfrentándome de esa forma”, expresó.

El locutor Javier Poza narró un encuentro fallido con Miguel Bosé, pues lo entrevistaría, tras el lanzamiento de su libro biográfico, sin embargo, las cosas no salieron bien para el también periodista.

Poza expuso que ya no queda nada de él, aseguró que sus problemas personales han terminado con el gran artista que era.

“Esa aura cautivadora que emanó con su música, con su arte y su tremenda personalidad, se ha convertido en una persona inconforme, iracunda y enojada con su entorno”, dijo como preámbulo.

“Miguel, la persona, no está bien y por lo tanto, el artista tampoco está funcionando a su favor y le digo esto, le comento esto con mucha pena porque tristemente ayer lo pude comprobar en mi reciente encuentro con él, para hablar sobre su libro” Javier Poza

Javier Poza (@javierpoza / Instagram)

El conductor afirmó que él admiraba mucho su trabajo, sin embargo, se llevó una gran decepción en su más reciente encuentro.

“A Miguel como artista siempre lo tuve en un nivel muy elevado, siempre me emocionaban las conversaciones con él y en esta ocasión, y a pesar de que tenía tiempo de no verlo y que el libro, como ya le comenté, no era lo que esperaba, esta no resultaba la excepción, estaba muy emocionado”, declaró.

“Había mucho qué comentar sobre lo que presenta en las 480 páginas y mi intención no era la confrontación, por el contrario, era tener una buena conversación, sobre todo con alguien con la trayectoria de Miguel” Javier Poza

Mencionó también algunas de las preguntas que le habría hecho a Miguel Bosé, de no ser por el incidente.

“Quería platicar con él sobre la foto de la portada que resume, a mi parecer, la historia del libro, el por qué y cómo seleccionó la imagen en la que aparece él, joven, andrógino, con esa mirada profunda y parecido indudable a su madre Lucía y por otro lado, portando la montera de su padre, el torero”, relató.

Miguel Bosé (@MiguelBoseOficial)

“Quería saber, si después de criar a sus hijos y presentar este libro, ya había sembrado un árbol o qué le faltaba por hacer, quería hablar sobre ese amor intenso por su madre, que lo marcó para siempre”, continuó.

“Pero no tuve oportunidad, porque, aunque estaba frente a él, él ya no era el mismo, se percibía inseguro, predispuesto, a la defensiva, muy a la defensiva, incómodo, molesto, con dificultad para hablar y sin mirar a los ojos”, añadió sobre Miguel Bosé.

Miguel Bosé arremete en contra de Javier Poza

Antes de que Javier Poza pudiera cuestionar sus inquietudes en la entrevista que le hizo este miércoles a Miguel Bosé, él arremetió en su contra.

“Después de la primera pregunta, que giró en torno a esta frase al término de su libro ‘Una vida es la que uno recuerda, no lo que en verdad fue’, mi pecado radicó en preguntarle sobre el proceso creativo del libro, cómo había sido, si él lo había escrito en su totalidad” Javier Poza

“Y ya no pude continuar, ya no pude continuar y terminar la pregunta, en ese momento Miguel Bosé estalló molesto, desencajado, diciendo que, lo que le estaba preguntando era ofensivo, que le parecía una falta de respeto que me atreviera a preguntarle algo así”, agregó Javier Poza.

Javier Poza contó que Miguel Bosé lo cuestionó sobre qué podía verse en la portada.

“Le contesté sorprendido, que su foto, de la cual también quería hablar; ‘no, eso no, qué más ves’, ‘el título, le dije’, me replicó aún más, con los ojos encendidos, ‘Miguel Bosé’, le dije, ‘pues ahí lo tienes, esa es tu respuesta’, y aventó el libro sobre una mesa”, recordó Poza.

Tras lo ocurrido, Javier Poza dejó saber que no fue su intención incomodarlo, sin embargo, todo explotó.

“Cuando le pregunté si él lo había escrito, nunca lo hice con dolo o con la intención de desacreditarlo o de faltarle mucho menos al respeto, mi intención como lector, era saber si él había escrito o había escrito nada más la primera parte o todo lo demás, por este cambio narrativo que para mí fue muy evidente” Javier Poza

Según contó, él solo buscaba “saber si había tenido alguna asesoría literaria” para su libro.

Javier Poza (Agencia México)

“Entiendo que el ego de Miguel, como el de muchos artistas, es un caballo brioso y esto le sonó a que lo estaba desacreditando, mientras que yo, reitero, solo quería saber sobre el trabajo editorial, nada más”, argumentó.

Asimismo, reveló que recibió ofensas y amenazas por parte de Miguel Bosé, “Después de aventar el libro sobre la mesa, se centró en emitir juicios descalificativos sobre mi trabajo, sobre mi persona, que a mí de verdad me dejaron en un shock absoluto.”, dijo.

No podía creer que ese Miguel que yo había conocido, estuviera enfrentándome de esa forma. De esos conceptos que tenía sobre él no quedan ni un sólo bosquejo”. Javier Poza

“Mi intención de hacerlo entrar en razón fue inútil. Su respuesta a manera de amenaza me hizo tomar la decisión de indicarle que yo no podía seguir de esa forma con la entrevista. Me levanté, di las gracias y me retiré cubierto por completo de una tremenda decepción”, añadió para concluir.