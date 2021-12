Miguel Bosé se lanza contra la variante Ómicron negando que sea peligrosa y criticando de nuevo la aplicación de la vacuna contra la Covid-19.

El autor de ‘El hijo del Capitán Trueno’ se encuentra, otra vez, en medio de la polémica por declararse en contra del nuevo coronavirus y su existencia desde hace más de un año.

Miguel Bosé fue entrevistado hace unos días por ‘A24′ en el programa ‘Viviana con vos’, la televisora española, misma en donde se posicionó una vez más contra el coronavirus.

“Yo no quiero estar siendo parte de una farsa que por la información que tengo… yo decidí irme del lado de mi corazón y mi intuición, no me han educado a mentir”.

Miguel Bosé, cantante.