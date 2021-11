Miguel Bosé pide a periodistas que se quiten el cubrebocas: “Parece que tengo a asaltadores delante de mí”

Miguel Bosé volvió a ponerse en el centro de la polémica, tras difundirse un video en el que pide a periodistas que se quiten el cubrebocas .

La máscarilla es considerada fundamental para evitar la propagación del coronavirus, sin embargo, Miguel Bosé insiste en rechazar su uso, ahora con un nuevo argumento.

Esta vez, Miguel Bosé no justificó su petición afirmando que el coronavirus no existe, como lo hizo en el pasado, sino aludiendo a cuestiones de comodidad y seguridad :

Miguel Bosé se encuentra en España, promocionando su libro de memorias titulado ‘El hijo del Capitán Trueno’, que salió a la venta en ese país el 10 de noviembre.

Ese día, en conferencia de prensa, Miguel Bosé pidió a los periodistas que se quitaran el cubrebocas, aunque ya no se justificó con sus posturas negacionistas sobre el coronavirus.

Miguel Bosé dijo que lo hacía para reconocer a sus interlocutores y no tratarlos como extraños si es que vuelven a encontrarse alguna vez:

Miguel Bosé dijo respetar a quien decidiera mantener su cubrebocas, pero luego expresó su descontento con hablar frente a personas que parecen “asaltadores” :

“No, si no queréis las podéis mantener, pero es que me parece más… ¡Hola!”

Así, Miguel Bosé reiteró su rechazo con el uso del cubrebocas e intentó respaldarlo cuando reconoció a un reportero que se quitó la mascarilla y le dio un abrazo por ello:

Así, Miguel Bosé volvió a ganarse el desprecio de muchos usarios de redes, quienes le echaron en cara que ahora orille a otras personas a exponerse , quitándose el crubrebocas:

“Miguel, de por sí ya es bastante cuestionable que tú no uses mascarilla, pero está bien. Es tu cuerpo, es tu decisión. Pero querer obligar a otras personas a que no las usen ya es pasarse. Tú eres de los primeros que defienden la libertad personal de hacer con la propia vida lo que les plazca, pero al mismo tiempo te metes con la libertad individual de otras personas. Qué toca cojones te has vuelto.

Miguel Bosé