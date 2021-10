Exnovia de Christian Nodal dice que el cantante hizo contacto visual con ella frente a Belinda durante su concierto en Baja California.

La exnovia de Christian Nodal volvió a generar polémica, pues en sus redes sociales compartió su emoción al ver al cantante. Incluso destacó que pudo hacer contacto con él, aunque Belinda se encontraba acompañándolo.

A ocho meses de haber destapado su relación con Christian Nodal, Lisa Fernanda volvió a generar controversia pues reveló en sus redes sociales que pudo asistir por primera vez a un concierto del cantante.

En su video, Lisa Fernanda destacó que le dio mucha emoción poder cantar el tema que cuenta una parte importante de su vida.

Lisa Fernanda aseguró que Christian Nodal se dio cuenta que ella se encontraba entre el público. En ese sentido destacó que en un momento incluso le sonrió y le detuvo la mirada por unos diez segundos.

“Si, si nos vimos, no tengo foto. Sí me vió y yo lo vi a él”

“Hubo un momento en pleno concierto, yo me quitó el sobrero no traía cubrebocas (…) Voltea a verme y en plena canción me sonríe y me sostiene la mirada como unos diez segundos”

Lisa Fernanda