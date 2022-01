El exesposo de Lucila Mariscal la dejó en la quiebra: ¡Es que no tengo dinero!, dice la actriz desde su casa en pleno proceso de recuperación tras haberse sometido a una cirugía por una hernia.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Lucila Mariscal confesó que aunque en su momento llegó a tener mucho dinero, ahora vive al día gracias a fundaciones que ayudan a personas de la tercera edad.

Lucila Mariscal puntualizó que su exesposo Julián Gallegos se drogaba y la golpeaba. Además destacó que la despojó del dinero que había ganado con el fruto de su trabajo.

Después de ser operada por una hernia umbilical, Lucila Mariscal se encuentra en su casa recuperándose a la espera de poder regresar al hospital por su prótesis de cadera.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Lucila Mariscal confesó que su exesposo Julián Gallegos le robó todo el dinero que había guardado.

Lucila Mariscal confesó que se espera que en dos meses se le coloque su prótesis de cadera; sin embargo, confesó que no tiene dinero.

A pesar de haber trabajado por varios años, Lucila Mariscal puntualizó que hubo un tiempo en que tuvo mucho dinero, pero todo se fue por su exmarido y por las personas que ayudó.

“Ya voy a tener la prótesis, porque ¡es que no tengo dinero!, pero no me importa, tuve mucho, mucho dinero, ¿y dónde está?… entre mi exmarido y el que yo siempre tratando de ayudar a todo mundo, ya no tengo, se me acabó” Lucila Mariscal

Lucila Mariscal recordó que en su momento andaba con rollos de billetes en la bolsa, pero todo ese dinero se perdió.

“Yo me acuerdo que una vez fui a checar cuánto tenía en el banco, tenía 30 millones en el banco, y siempre andaba con los rollos de billetes en mi bolsa, no usaba cartera” Lucila Mariscal

Sobre su exmarido Julián Gallegos, Lucila Mariscal destacó que solo le robó el dinero que había ganado con años de trabajo.

Lucila Mariscal puntualizó que no solo fue dinero, sino que además se quedó con algunas propiedades que tenía.

“Me robó, era un padrino completamente, me sacó una casa en Tabasco, y luego otra ahí atravesando el Río Grijalva, y luego otra para su hermanita, ¡que estaba muy pobre!, ¿yo qué culpa tenía?… desgraciado, drogadicto, gay, no, no, no, ¿qué más puedo decir de él?, se drogaba y me golpeaba” Lucila Mariscal

Durante su conversación, Lucila Mariscal señaló que ahora vive al día gracias al apoyo de algunas fundaciones que apoyan al adulto mayor.

“Vivo al día y de fundaciones” Lucila Mariscal

¿Cómo se encuentra Lucila Mariscal tras su operación?

Tras su operación por una hernia umbilical, Lucila Mariscal reveló que se encuentra desesperada pues no puede moverse.

“Ha sido dolorosa y fastidiosa, porque cuando te duele algo y quieres pararte para ir a otro lugar no puedes” Lucila Mariscal

Lucila Mariscal señaló que se encuentra frustrada ya que no puede hacer las dos cosas que más le gustan hacer: cocinar y cantar.