Exesposa de Héctor Parra se lanza contra Ginny Hoffman: “Hubiera denunciado inmediatamente”

Luego de ser acusado por presuntamente haber abusado a su hija cuando era menor de edad, Héctor Parra continúa en el Reclusorio Oriente.

Desde la detención de Héctor Parra, su abogado ha señalado que existe tráfico de influencias e incluso destacó que trataron de amedrentar al actor en la cárcel.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Erika Martínez , exesposa de Héctor Parra y mamá de Daniela Parra , salió en defensa del famoso y arremetió contra Ginny Hoffman.

Al igual que Aida Pierce, la exesposa de Héctor Parra salió en su defensa y señaló que duda del testimonio que dio Ginny Hoffman.

En el video Erika Martínez puntualizó que aunque se separó de Héctor Parra, el actor nunca se distanció de su hija.

“Decidimos separarnos, pero él nunca se separó de mi hija, yo trabajaba todo el día y él iba por la niña a la escuela y todo el día se quedaba con ella. Lo pude haber hecho, envenenar a mi hija en contra de su padre porque no daba dinero, ese es un caso muy común entre las señoras”

En ese sentido destacó que ella nunca habló mal de Héctor Parra con su hija Daniela Parra.

Erika Martínez confirmó que en un principio Alexa y Daniela mantenían una gran relación, pero poco a poco se fueron alejando y ahora ya no mantienen contacto.

“Siempre venía con Alexa a recoger a Daniela, hubo una temporada en que vivieron juntos y siempre estaban los tres juntos, por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando salió a decir esta señora (Ginny), hace unos años, yo le dije a Daniela que no entendía, le dije que le hablara a su hermana y no le volvió a contestar, esto fue como hace seis años”

Erika Martínez