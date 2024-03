Alessandra Rosaldo -de 52 años de edad- estaría cansada de ver como Eugenio Derbez habla, se burla y ataca a Victoria Ruffo cada vez que tiene un encuentro con la prensa.

Por lo que al ver que Eugenio Derbez -de 62 años de edad- no puede dejar de hablar de Victoria Ruffo -de 61 años de edad- Alessandra Rosaldo le prohibió tocar el tema.

Ante esto, el productor televisivo y comediante da por hecho que su esposa está celosa, por lo que le dará gusto o su matrimonio podría acabar.

“Ya no hay que hablar de ese tema porque elotro día me regañó Ale y con toda razón, me dijo ya deja de hablar de esa...de tu pasado y se lo prometí sino me cuesta el matrimonio”

Eugenio Derbez